Η Αντέλ είναι έτοιμη για δεύτερο παιδί: «Θέλω να αποκτήσω κι ένα κορίτσι»

Το κεφάλαιο της μητρότητας δεν έχει κλείσει για την Αντέλ

Περίπου 12 χρόνια μετά τη γέννηση του γιου της - ήρθε στη ζωή τον Οκτώβριο του 2012 - η Αντέλ επιθυμεί να γίνει ξανά μητέρα, αποκτώντας αυτή τη φορά ένα κορίτσι. Η διάσημη τραγουδίστρια, που είναι ζευγάρι με τον Ριτς Πολ από το 2021 και τον περασμένο Νοέμβρη επιβεβαίωσε τον κρυφό γάμο τους, θέλει να μεγαλώσει την οικογένειά τους.

Την αποκάλυψη έκανε η ίδια η Αντέλ σε πρόσφατη συναυλία της στο Λας Βέγκας, μιλώντας στο κοινό γι’ αυτή την επιθυμία της. Μπορεί αυτή την περίοδο να έχει εστιάσει στις επαγγελματικές υποχρεώσεις της και να απολαμβάνει την επαφή της με τους θαυμαστές της, όμως μετά το τέλος του προγράμματος των συναυλιών της, θα αφοσιωθεί στην προσωπική ζωή της.

«Μόλις τελειώσω με όλες μου τις υποχρεώσεις και τις εμφανίσεις μου, θέλω να κάνω ένα μωρό», είπε η Αντέλ απευθυνόμενη στο κοινό, προκαλώντας του έκπληξη. Η τραγουδίστρια δε σταμάτησε εκεί, καθώς μοιράστηκε περαιτέρω τις σκέψεις της επί του θέματος, εξηγώντας γιατί θέλει να κάνει κορίτσι.

Adele shares update on major life plans during Las Vegas residency show: ‘I want a girl’ https://t.co/jzohsnM7Fu pic.twitter.com/zELYCuhZ6o