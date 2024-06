Κέιτ Χάντσον: Κάνει το όνειρό της πραγματικότητα και από ηθοποιός γίνεται τραγουδίστρια

Η Κέιτ Χάντσον ζει στα 45 το μεγαλύτερο όνειρό της

Σε αυτή τη ζωή, ποτέ δεν είναι αργά για τίποτα και έτσι η Κέιτ Χάντσον αποφάσισε να περάσει από τη θεωρία στην πράξη και να ζήσει το όνειρό της. Μπορεί να αποτελεί μια εξαιρετική ηθοποιό, όμως η επιθυμία της από μικρή ηλικία ήταν να ασχοληθεί (και) με τη μουσική, αφού λατρεύει να τραγουδάει.

Με αφορμή τη νέα σειρά που πρωταγωνιστεί στο Netflix με τίτλο «Running Point», η Κέιτ Χάντσον εξομολογήθηκε πως στη δεκαετία των 20 δεν είχε την αυτοπεποίθηση να δείξει το ταλέντο της και να προσπαθήσει να μπει στον χώρο της μουσικής, την ίδια στιγμή που ο φόβος της απόρριψης την είχε κυριεύσει. Πλέον, πιο ώριμη και κατασταλαγμένη από ποτέ, η ηθοποιός κάνει το επόμενο βήμα στην καριέρα της, πραγματοποιώντας τη πιο βαθιά επιθυμία της - η οποία για χρόνια ήταν σε αναμονή.

«Ήμουν τόσο νευρική όταν τραγουδούσα - τότε μου ζητούσαν να τραγουδήσω σε ιδιωτικά events - και δούλεψα πραγματικά πάνω σε αυτό, γιατί με αναστάτωνε. Αυτός ο φόβος μου με θύμωσε. Έπρεπε, λοιπόν, να το διαχειριστώ. Κατάφερα να εντοπίσω μερικούς από αυτούς τους φόβους και να το αντιμετωπίσω», περιέγραψε η Κέιτ Χάντσον στη συνέντευξή της.

