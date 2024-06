Η Ολίβιαν Μαν μιλά για τη διπλή μαστεκτομή: «Κοίταξα το στήθος μου και έκλαψα όσο δεν είχα κλάψει ποτέ ξανά στη ζωή μου»

Η Ολίβια Μαν διαγνώστηκε με καρκίνο και χρειάστηκε να υποβληθεί σε διπλή μαστεκτομή

Η Ολίβια Μαν έχει μιλήσει ανοιχτά για τη «μάχη» της για τον καρκίνο και την απρόσμενη διάγνωση, που τη σόκαρε και της άλλαξε τη ζωή. Η ηθοποιός χρειάστηκε να υποβληθεί σε διπλή μαστεκτομή, ακολουθώντας τις οδηγίες των γιατρών, ώστε να αντιμετωπίσει την ασθένεια.

Μιλώντας στο podcast «SheMD», η Ολίβια Μαν περιέγραψε με ειλικρίνεια τα συναισθήματα που βίωσε αμέσως μετά την επέμβαση της μαστεκτομής, επισημαίνοντας πως επηρεάστηκε πολύ η ψυχολογία της και «λύγισε», αντικρίζοντας αυτή τη μεγάλη αλλαγή στο σώμα της. «Την πρώτη φορά που είδα το στήθος μου, μετά έκλαιγα για μια εβδομάδα», εξομολογήθηκε.

‘Devastated’ Olivia Munn says she cried for a week after seeing her breasts following double mastectomy https://t.co/RyM6wS4ijd pic.twitter.com/w2zTmB1jpH