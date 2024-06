Τζουντ Λο: Όταν ήμουν νεότερος, προσπαθούσα να παίρνω ρόλους κόντρα στην εμφάνισή μου. Τώρα το μετανιώνω

Ο Τζουντ Λο τόνισε σε νέα συνέντευξή του ότι έχει μετανιώσει κάποιες επιλογές στην καριέρα του

Ο τρόπος με τον οποίο αντιλαμβάνεται την «εξωτερική εμφάνιση», από τα νεανικά του χρόνια, μέχρι σήμερα, έχει αλλάξει σημαντικά για τον Τζουντ Λο. Ο ηθοποιός, διάσημος για τους διάφορους χαρακτήρες που έχει υποδυθεί κατά καιρούς, με τον ρόλο του ως Ντίκι Γκρίνλιφ στην ταινία «The Talented Mr Ripley» (1999), να είναι σίγουρα ένας από τους πιο αναγνωρίσιμους, τόνισε σε νέα συνέντευξή του ότι έχει μετανιώσει κάποιες επιλογές στην καριέρα του.

Jude Law, 51, says he regrets 'trying to play against his looks' in his younger years as he is now 'saggy and balding' but admits it's been 'satisfying' not having to be attractive in recent roles https://t.co/wbEYoPXusI