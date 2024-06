Τζαμίλα Τζαμίλ: «Μέχρι τα 30 δεν είχα φάει κανονικό γεύμα, κατέστρεψα τα όργανά μου»

Η Τζαμίλα Τζαμίλ μιλάει για τις διατροφικές διαταραχές που αντιμετώπισε από την παιδική ηλικία της

Για τις διατροφικές διαταραχές που την ταλαιπώρησαν πάνω από 10 χρόνια μίλησε η Τζαμίλα Τζαμίλ σε πρόσφατο επεισόδιο του podcast «Let's Talk Off Camera». Η 38χρονη ηθοποιός περιέγραψε το περιστατικό που τη «σημάδεψε» και της δημιούργησε ανασφάλεια για το σώμα της, ανοίγοντας έτσι ένα πολύ δύσκολο κεφάλαιο στη ζωή της.

Ήδη από την παιδική ηλικία της, η Τζαμίλα Τζαμίλ αντιμετώπιζε διατροφικές διαταραχές, καθώς αρνούνταν να καταναλώσει κανονική μερίδα φαγητού για να μην πάρει βάρος. Όλα ξεκίνησαν στο περιβάλλον του σχολείου, με την ίδια να αναφέρει πως κλήθηκε να ζυγιστεί μπροστά σε όλους τους συμμαθητές της για ένα σχολικό έργο.

Jameela Jamil reveals her eating disorder ruined her organs and destroyed her bone density as she admits to not eating a proper meal until she was 30 https://t.co/6z5Hc2ZMEF pic.twitter.com/KEd18WhKFh