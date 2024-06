Gladiator II: Οι πρώτες φωτογραφίες του Πολ Μεσκάλ είναι εδώ. Εμείς, δεν είμαστε έτοιμοι

ΠΡΟΣΟΧΗ: Ακολουθούν εικόνες που θα σου φτιάξουν την ημέρα

Ο Πολ Μεσκάλ θα παίξει στο Gladiator II, αυτό το γνωρίζαμε. Γνωρίζαμε, επίσης, ότι θα φορά κοντή φούστα (δηλαδή στολή μονομάχου) -είναι προφανές, το περιμένουμε με ανυπομονησία. Αυτό που δεν γνωρίζαμε, είναι ότι κυκλοφόρησαν οι πρώτες φωτογραφίες από τα γυρίσματα. Και τις είδαμε, και τρελαθήκαμε, και θα τις δεις παρακάτω.

Ο ηθοποιός θα παίξει στο sequel της διάσημης ταινίας που πρωταγωνίστησε ο Ράσελ Κρόου και θα κυκλοφορήσει τον Νοέμβρη. Θα υποδυθεί τον Lucius Verus και, για τις ανάγκες του ρόλου του, θα πρέπει να φορά κοντές φούστες, chunky δερμάτινες ζώνες, knee-high μπότες -και πάλι, στολή μονομάχου εννοούμε. Σύμφωνα με την Daily Mail, μοιάζει «ματωμένος και όλο μόλωπες» στη σκηνή μάχης που παίζει.

Η αλήθεια είναι πως το πρόσωπο του Μεσκάλ κάτι θυμίζει από Αρχαία Ρώμη -είναι το θεληματικό πηγούνι; Ενδεχομένως. Έχει κάνει και εξαιρετικό τεχνητό μαύρισμα και έχει πάψει να μοιάζει τόσο Ιρλανδός -είναι κάπως Ιταλός αλλά με ιδιαίτερο τρόπο.

Paul Mescal on the set of Ridley Scott’s ‘GLADIATOR 2’ pic.twitter.com/At0IOLEOsS