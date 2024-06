Κρις Μπράουν: Έμεινε «κολλημένος» στον αέρα σε συναυλία του - Ο εκνευρισμός με τους τεχνικούς

Ο Κρις Μπράουν δεν έκρυψε τον εκνευρισμό του

Οι συναυλίες και γενικότερα τα μεγάλα events πολλές φορές έχουν απρόοπτα, τα οποία πρέπει να διαχειριστείς κυριολεκτικά στα τελευταία λεπτά. Ωστόσο, όταν οι αναποδιές συμβαίνουν πριν από την έναρξη του εκάστοτε event όλα μπορούν να τεθούν εντός ελέγχου. Τι γίνεται, όμως, αν συμβούν κατά τη διάρκειά του; Ο Κρις Μπράουν από προχθές ξέρει.

Ο γνωστός καλλιτέχνης βρέθηκε την Τρίτη 12 Ιουνίου στο Νιου Τζέρσεϊ, προκειμένου να παραχωρήσει μια μεγάλη συναυλία για τους θαυμαστές του. Μία από τις εκπλήξεις της βραδιάς ήταν η στιγμή που σηκώθηκε - με τη βοήθεια μιας ειδικής κατασκευής - στον αέρα και συνέχισε να τραγουδάει πάνω απ' όλο το στάδιο.

Chris Brown gets stuck in the air while singing “Under the Influence” at concert in Newark, New Jersey pic.twitter.com/Adodz04v1j