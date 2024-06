Η Κριστίνα Άπλγκεϊτ καθησυχάζει τους φαν της: «Δεν τα περνάω όλα αυτά για να αυτοκτονήσω»

Η Κριστίνα Άπλγκεϊτ ηρέμησε τους θαυμαστές της, που ανησυχούσαν ότι θα βλάψει τον εαυτό της

Η Κριστίνα Άπλγκεϊτ τα τελευταία χρόνια της ζωής της έχει έρθει αντιμέτωπη με πολλές προκλήσεις. Από τη μία η διάγνωση με σκλήρυνση κατά πλάκας, που έχει δυσκολεύει πολύ την καθημερινότητά της και από την άλλη η πρόσφατα ανακοίνωσή της ότι πάσχει από κατάθλιψη, έχουν επηρεάσει στο μέγιστο βαθμό τη ζωή της.

Η ηθοποιός, που δεν της αρέσει να κρύβεται και να προσποιείται πως όλα είναι καλά, πρόσφατα εξομολογήθηκε ότι έχει κατάθλιψη, υποστηρίζοντας πως είναι «παγιδευμένη σε ένα σκοτάδι» και πως πλέον δεν απολαμβάνει καθόλου τη ζωή της με αποτέλεσμα να μην θέλει να ζει. Αυτές οι δηλώσεις, όπως ήταν φυσικό, ταρακούνησαν κάποιους από τους θαυμαστές της, οι οποίοι φοβήθηκαν μήπως η Κριστίνα Άπλγκεϊτ κάνει κακό στον εαυτό της, με αφορμή αυτή την πολύ δύσκολη περίοδο που διανύει.

Christina Applegate clarifies her ‘dark thoughts’ after saying she doesn’t ‘enjoy living’ https://t.co/HeExECMEWe pic.twitter.com/tSp3gnJlia