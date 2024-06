Κριστίνα Άπλγκεϊτ: Ανακοίνωσε ότι πάσχει από κατάθλιψη - «Δεν μου αρέσει να ζω»

Η Κριστίνα Άπλγκεϊτ σε μια εκ βαθέων εξομολόγηση για την κατάθλιψη που περνά, μετά τη διάγνωση με σκλήρυνση κατά πλάκας

Η Κριστίνα Άπλγκεϊτ τα τελευταία τρία χρόνια έχει προσαρμοστεί σε μια νέα συνθήκη ζωής και προσπαθεί να ανταπεξέλθει στις απαιτήσεις της καθημερινότητας, έχοντας διαγνωστεί με πολλαπλή σκλήρυνση κατά πλάκας. Τους τελευταίους μήνες, η ασθένειά της βρίσκεται σε υποτροπή και παρά το γεγονός ότι καταβάλλει όλες τις δυνάμεις της, κάποιες ημέρες δεν τα καταφέρνει.

Σε πρόσφατη συνέντευξή της στο podcast «Messy», η Κριστίνα Άπλγκεϊτ μίλησε για τη ζωή της, αναφέροντας πως παλεύει με την κατάθλιψη. Η ηθοποιός έχει επηρεαστεί πολύ από τα νέα δεδομένα που επικρατούν στη ζωή της και υπάρχουν ημέρες που δεν μπορεί να το διαχειριστεί. «Είμαι σε κατάθλιψη αυτή τη στιγμή, που δεν νομίζω ότι είναι κάτι που ένιωθα εδώ και χρόνια», δήλωσε.

Christina Applegate says she doesn’t ‘enjoy living’ because of MS battle: ‘I’m trapped in this darkness’ https://t.co/B3PMsAGvWH pic.twitter.com/0SWKTlxTWG