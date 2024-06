Αυτός είναι ο λόγος που ο Πιρς Μπρόσναν έχει κόψει εδώ και 20 χρόνια κάθε επαφή με τον γιο του, Κρίστοφερ

Με αφορμή τη σπάνια δημόσια εμφάνισή του στο Λονδίνο ήρθε ξανά στην επιφάνεια το θέμα της αποκλήρωσής του

Ο γιος του Πιρς Μπρόσναν, Κρίστοφερ, έκανε πρόσφατη μια σπάνια δημόσια εμφάνιση στο Λονδίνο - συγκεκριμένα τον απαθανάτισαν τα φλας την ώρα που έκανε τα ψώνια του.

Και έτσι ήρθε ξανά στην επιφάνεια το θέμα της αποκλήρωσής του από τον διάσημο ηθοποιό. Ναι, αυτό έγινε σχεδόν είκοσι χρόνια πριν και ο λόγος αφορούσε στον εθισμού του στα ναρκωτικά.

Pierce Brosnan’s son Christopher makes rare public outing nearly 20 years after actor ‘cut him off’ over addiction https://t.co/9iCNvP97P1 pic.twitter.com/uiTaAN9xvi — Page Six (@PageSix) June 21, 2024

Ποιος είναι ο Κρίστοφερ

Ο 51χρονος σήμερα δεν είναι βιολογικός γιος του Πιρς Μπρόσναν, αλλά παιδί της πρώην συζύγου του, Κασάντρα Χάρις με τον τότε σύζυγό της, Ντέρμοτ Χάρις.

Ο Πιρς Μπρόσναν, μετά τον θάνατο τους πατέρα τους το 1986, υιοθέτησε τόσο εκείνον, όσο και την αδερφή του, μετά τον θάνατο του πατέρα τους - να σε ενημερώσε πως και η Κασάντρα Χάρις έφυγε από τη ζωή το 1991, μετά από μάχη με τον καρκίνο των ωοθηκών.

Ο ίδιος στο παρελθόν δούλευε ως βοηθός σκηνοθέτη σε ταινίες που έπαιξε ο πατέρας του, όπως: «Tomorrow Never Dies», «The World Is Not Enough» και «Robinson Crusoe».

Η εμπλοκή του όμως με τις ουσίες και τα προβλήματα που συχνά είχε με τον Νόμο, έκαναν τον Πιρς Μπρόσναν να τραβήξει διαφορετικό δρόμο από το γιο του.

Όσα είχε δηλώσει για τον Κρίστοφερ σε συνέντευξή του

«Ο Κρίστοφερ είναι ακόμα χαμένος. Συγκλονιστικά. Ξέρω πού είναι, αλλά έχει μια δύσκολη ζωή. Μπορώ να έχω ισχυρή πίστη και να πιστεύω ότι θα αναρρώσει. Έχει δοκιμάσει τους πάντες σε αυτή την οικογένεια, αλλά κανέναν περισσότερο από τον εαυτό του. Ξέρει πώς να βγει από αυτό. Απλά δεν θέλει», είχε πει στο Playboy το 2005.

Και κατόπιν είχε προσθέσει: «Ποτέ δεν κόβεις τελείως το παιδί σου, αλλά εγώ έκοψα τον Κρίστοφερ. Έπρεπε να του πω "πήγαινε ασχολήσου με τη ζωή ή ασχολήσου με τον θάνατο". Έχει τις προσευχές μου μαζί του».