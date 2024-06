Η κόρη του Τομ Κρουζ, Σούρι έχει σταματήσει να χρησιμοποιεί το επώνυμο του πατέρα της

Δες φωτογραφίες από την τελετή αποφοίτησης και την prom night μαζί με το αγόρι της

H 18χρονη κόρη του Τομ Κρουζ και της Κέιτι Χολμς, Σούρι, μόλις αποφοίτησε από το Λύκειο και σύντομα θα ξεκινήσει τις σπουδές της στο Πανεπιστήμιο Carnegie Mellon στο Πίτσμπουργκ της Πενσυλβάνια.- σύμφωνα με τα δημοσιεύματα αυτές θα έχουν σίγουρα σχέση με το χώρο της μόδας.

Η Σούρι μάλιστα, όπως έχει δηλώσει σε πρόσφατη συνέντευξή της η Κέιτι Χολμς, διαθέτει το δικό της, προσωπικό στιλ και της αρέσει πολύ να πειραματίζεται, ενώ δεν είναι λίγες οι φορές που... δανείζεται αρκετά ρούχα και αξεσουάρ από την γκαρνταρόμπα της.

Τώρα έγινε η τελετή αποφοίτησης της Σούρι και μάλιστα βρισκόταν και η διάσημη μαμά της εκεί -δεν θα μπορούσε να γίνει άλλωστε διαφορετικά, αφού βρίσκεται συνεχώς δίπλα της και την στηρίζει σε κάθε απόφαση και βήμα της.

