Κάρα Ντελεβίν για την απεξάρτηση από το αλκοόλ: «Ξυπνούσα κάθε πρωί με πονοκέφαλο»

Η Κάρα Ντελεβίν μιλάει για τη διαδρομή της προς τη νηφαλιότητα

Ήταν 2022, όταν η Κάρα Ντελεβίν αποφάσισε να αντιμετωπίσει τον εθισμό της στο αλκοόλ, προσπαθώντας να το βγάλει οριστικά από τη ζωή της. Το διάσημο μοντέλο επιθυμούσε να νιώσει καλύτερα με τον εαυτό και το σώμα της, κάνοντας αυτή τη ριζική αλλαγή, που την επηρέαζε για χρόνια.

Σε συνέντευξή της στη «The Sun», η Κάρα Ντελεβίν μίλησε γι’ αυτή την περίοδο στη ζωή της, προβαίνοντας σε μια απρόσμενη αποκάλυψη. Όπως εξήγησε, πίστευε ότι μη πίνοντας αλκοόλ το πρωινό ξύπνημα θα αποκτούσε άλλη ποιότητα, ωστόσο εκείνη αντί να νιώθει καλύτερα από ποτέ, ταλαιπωρούνταν από πονοκεφάλους.

Cara Delevingne recalls surprise pain from going sober and waking up with 'terrible' headaches https://t.co/IoQJhvA305