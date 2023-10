Η Κάρα Ντελεβίν έκανε τατουάζ στα ιταλικά, με λάθος μετάφραση

Τουλάχιστον είναι αρκετά πλούσια και μπορεί να το καλύψει άμεσα

Βλέπεις τατουάζ με barcode και αναρωτιέσαι τι θα δείξουν, αν τα σκανάρεις – θα ισχύει ο κωδικός άραγε; Κι αν ναι, θα είναι τυρί για τοστ; Βλέπεις άλλα τατουάζ, στα κινέζικα αυτήν τη φορά. Σου λένε ότι σημαίνει κάτι σαν αρμονία, ισορροπία, ειρήνη. Έχουν δίκιο ή τους τα είπε λάθος το Google; Και πες, εντάξει, αν δεν ήξεραν από πριν, μπορεί και να μη μάθουν ποτέ την αλήθεια. Με τα ορθογραφικά, όμως, τι γίνεται; Η Κάρα Ντελεβίν ξέρει.

Η ηθοποιός και μοντέλο άλλαξε tattoo artist και πήγε στον Ιταλό Ματέο Ναντζερόνι. Είναι εξαιρετικός στις μίνιμαλ σκιές και τις abstract φιγούρες – στην Ντελεβίν, τα πάντρεψε. Το έργο έχει την ιταλική λέξη dormiveglia κι από κάτω τη μετάφραση στα ιταλικά.

Τι θα έπρεπε να γράφει: «Dormiveglia: The place that stretches between sleep and waking» (Dormiveglia: Το σημείο μεταξύ ύπνου και ξύπνιου).

Τι έγραφε τελικά: «Dormiveglia: The place that stretches between sleep and walking» (Dormiveglia: Το σημείο μεταξύ ύπνου και βαδίσματος).

Αν δεν διαβάσεις τι γράφει, είναι υπέρκομψο. Αν το διαβάσεις, είναι αστείο και λίγο θλιβερό. Τουλάχιστον είναι αρκετά πλούσια για να το καλύψει άμεσα.