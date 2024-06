Μέριλ Στριπ: Η 33χρονη κόρη της, Λουίσα, έκανε coming out - «Μπαίνουμε σε μια νέα χαρούμενη εποχή»

Η 33χρονη Λουίσα Γιάκομπσον Γκάμερ σύστησε στους διαδικτυακούς φίλους της τη σύντροφό της

Η Μέριλ Στριπ μέσα στο Σαββατοκύριακο γιόρτασε τα 75α γενέθλια της και αγαπημένα της πρόσωπα έδωσαν το «παρών» για να την τιμήσουν. Ανάμεσά τους και η μικρότερη κόρη της, Λουίσα Γιάκομπσον Γκάμερ, η οποία συνοδεύονταν από τη σύντροφό της, Άννα Μπλάντελ.

Η 33χρονη επέλεξε την ημέρα των γενεθλίων της μητέρας της για να κάνει coming out, δημοσιεύοντας στον λογαριασμό της στο Instagram μια σειρά από φωτογραφίες. Στην πρώτη σέλφι ποζάρει μαζί με τη σύντροφό της, ενώ στη δεύτερη φωτογραφία διαβάζουμε την επιγραφή: «Μπαίνουμε σε μια νέα χαρούμενη εποχή λεσβιακής μόδας».

Στα επόμενα τέσσερα «κλικ», η Λουίσα Γιάκομπσον Γκάμερ ποζάρει σε διάφορα δωμάτια, φορώντας άλλοτε κοστούμι κι άλλοτε φορέματα, ενώ στη λεζάντα της ανάρτησής της σημείωσε: «Ευλογημένη που μπαίνω στη χαρούμενη νέα εποχή».

Και μπορεί αυτή να είναι η πρώτη φορά που βλέπουμε το ζευγάρι μαζί, όμως δεν είναι η πρώτη φωτογραφία τους στα social media. Η Άννα Μπλάντελ είχε δημοσιεύσει τον Δεκέμβριο του 2023 ένα διαφορετικό «κλικ» από την ίδια ημέρα όμως με την Λουίσα Γιάκομπσον Γκάμερ, γράφοντας: «Ετήσια ενημέρωση».

Η Άννα Μπλάντελ είναι παραγωγός και η σχέση της με την 33χρονη κόρη της Μέριλ Στριπ μετράει αρκετούς μήνες, ωστόσο οι δυο τους είχαν αποφασίσει να κρατήσουν χαμηλούς τόνους. Τώρα, ένιωσαν την επιθυμία να τη μοιραστούν δημόσια και έπραξαν αναλόγως.

Meryl Streep’s daughter Louisa Jacobson Gummer comes out as a lesbian, debuts girlfriend https://t.co/GkQFfy8Rne pic.twitter.com/IpqgKu2om4