Πάρις Χίλτον: «Με κακοποιούσαν σεξουαλικά και μου χορηγούσαν φάρμακα» - Τα σκληρά χρόνια στη δομή εφήβων

Η Πάρις Χίλτον δίνει φως στην πιο σκοτεινή περίοδο της ζωής της, όταν έμενε σε δομή φιλοξενίας νέων

Για την τραυματική εμπειρία της από τη διαμονή της σε δομή εφήβων μίλησε η Πάρις Χίλτον στην επιτροπή του αμερικανικού Κογκρέσου. Η επιχειρηματίας και διάσημη κληρονόμος αποκάλυψε ότι την περίοδο που έμενε εκεί, κακοποιήθηκε σεξουαλικά και λάμβανε φαρμακευτική αγωγή διά της βίας, μη μπορώντας να αντιδράσει.

Η Πάρις Χίλτον περιέγραψε τις τραγικές στιγμές που βίωσε στα 16 της χρόνια στα κέντρα φιλοξενίας νέων στο πλαίσιο της ακρόασης με στόχο την ενίσχυση του συστήματος παιδικής πρόνοιας. Η ίδια υποστήριζε ανέκαθεν τα παιδιά με κάθε τρόπο, θέλοντας να γίνει η ασπίδα προστασίας που ευχόταν να έχει η ίδια στην εφηβεία της. «Με άρπαξαν από το κρεβάτι του σπιτιού μου και με πήγαν σε μία από τις τέσσερις δομές που θα έμενα», είπε.

