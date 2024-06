Εμφάνιση - έκπληξη: Ο Μάικλ Τζ. Φοξ έπαιξε κιθάρα στη συναυλία των Coldplay στο Γκλάστονμπερι και αποθεώθηκε

Δες βίντεο και φωτογραφίες από τη συγκινητική αυτή στιγμή

Ο Μάικλ Τζ. Φοξ έκανε την ωραιότερη έκπληξη στο κοινό του, αφού εμφανίστηκε στο Γκλάστονμπερι, κατά τη διάρκεια του headline set των Coldplay το Σάββατο 29 Ιουνίου και έπαιξε κιθάρα.

Και όπως ήταν λογικό και επόμενο, ο αγαπημένος ηθοποιός, αποθεώθηκε.

Οι πάνω από 100.000 θεατές και οι τηλεθεατές του BBC ένιωσαν απίστευτη συγκίνηση όταν είδαν ξαφνικά μπροστά τους τον πρωταγωνιστή του all time classic, «Back To The Future», ο οποίος εδώ και πολλά χρόνια δίνει μάχη με τη νόσο του Πάρκινσον να ανεβαίνει στη σκηνή για να συμπράξει με το συγκρότημα στο «Fix You» και το «Humankind».

Δες το βίντεο από τη στιγμή αυτή:

Οι Coldplay πάντως με το live τους αυτό έγραψαν ιστορία αφού αποτελούν πια το πρώτο συγκρότημα στην ιστορία που παίζει ως headliner για 5η φορά στο Γκλάστονμπερι.

Προηγήθηκαν οι εμφανίσεις των 2002, 2005, 2011 και 2016 - επίσης είχαν ανέβει στη σκηνή στην... κατηγορία των νέων συγκροτημάτων το 1999.

Ο Κρις Μάρτιν είπε: «Ο κύριος λόγος για τον οποίο είμαστε συγκρότημα είναι επειδή παρακολουθήσαμε το "Back to the Future", οπότε ευχαριστούμε τον ήρωά μας για πάντα και έναν από τους πιο εκπληκτικούς ανθρώπους στη Γη, τον κ. Μάικλ Τζ. Φοξ. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μάικλ».

Ο ηθοποιός λατρεύει τη μουσική και μάλιστα να σου θυμίσουμε εδώ πως έπαιξε κιθάρα και σε μια κορυφαία σκηνή της διάσημης ταινίας επιστημονικής φαντασίας του 1985.

Ο ίδιος διαγνώστηκε για πρώτη φορά με πρώιμη έναρξη της νόσου Πάρκινσον σε ηλικία μόλις 30 ετών το 1991, προτού αποκαλύψει την είδηση δημόσια το 1998.