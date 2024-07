Ο Έρικ Ντέιν απολύθηκε από το «Grey’s Anatomy» κι ο λόγος δεν ήταν τα ναρκωτικά

Ο γνωστός ηθοποιός γύρισε πίσω τον χρόνο και μίλησε για το απότομο τέλος του ρόλου του

Ο Έρικ Ντέιν αποτέλεσε έναν από τους ηθοποιούς του πρωταγωνιστικού cast της δημοφιλούς σειράς «Grey’s Anatomy». Συμμετείχε στις έξι σεζόν - από την τρίτη ως την ένατη - κι όταν ο ρόλος του διεκόπη, πολλοί ήταν εκείνοι που απόρησαν και αναζήτησαν τον πραγματικό λόγο που αυτό συνέβη.

Το σενάριο της σειράς ήθελε τον γιατρό Μαρκ Σλόαν να χάνει τη ζωή του σε αεροπορικό δυστύχημα μαζί με δύο ακόμα ήρωες. Μιλώντας στο podcast «Armchair Expert», ο Έρικ Ντέιν αποκάλυψε πως την περίοδο που ολοκληρώθηκε ο ρόλος του στο «Grey’s Anatomy» πάλευε με τους εθισμούς του στο αλκοόλ και τα ναρκωτικά. Ωστόσο, ο λόγος που αποχώρησε ή μάλλον αποφάσισαν να αποχωρήσει δεν ήταν αυτός.

Eric Dane reveals why he was fired from ‘Grey’s Anatomy’ https://t.co/3M5Q5EEVlU pic.twitter.com/KVxT1JE49T