H Τζούλια Φοξ έκανε coming out: «Λυπάμαι αγόρια, δεν θα ξανασυμβεί»

Η Τζούλια Φοξ μίλησε ανοιχτά για την προσωπική ζωή της

Λίγες εβδομάδες μετά την εξομολόγηση ότι απέχει συνειδητά εδώ και δύο χρόνια από το σεξ, η Τζούλια Φοξ έκανε coming out στo Tik Tok, με αφορμή ένα σχόλιο που έλαβε από ακόλουθο. «Μου αρέσει, όταν βλέπω μία λεσβία με έναν άνδρα. Είναι σαν να μισείς αυτόν τον άνδρα, πραγματικά τον μισείς», ανέφερε το σχόλιο.

Τότε, η Τζούλια Φοξ δημοσίευσε ένα νέο βίντεο και έδωσε τη δική της αποστομωτική απάντηση, γράφοντας: «Ε, αυτή ήμουν εγώ. Ήμουν αυτή η λεσβία. Λυπάμαι αγόρια, δεν θα ξανασυμβεί». Μετά από αυτή την αποκάλυψη, η ηθοποιός έλαβε δεκάδες μηνύματα υποστήριξης στο διαδίκτυο: «Είμαι τόσο χαρούμενη για σένα», «Αυτό κάνει την καρδιά μου ευτυχισμένη», έγραψαν κάποιοι.

