Η Κέιτ Μπέκινσεϊλ απαντάει στο bodyshaming - «Έχασα πολλά κιλά από τη θλίψη και το άγχος»

Με αφορμή ένα κακεντρεχές σχόλιo για τα κιλά της, η Κέιτ Μπέκινσεϊλ μίλησε για το πρόβλημα υγείας

Η Κέιτ Μπέκινσεϊλ πέρασε μια μεγάλη περιπέτεια με την υγεία της, αφού χρειάστηκε να νοσηλευτεί για περίπου 1,5 μήνα, χωρίς κανείς να γνωρίζει τι συμβαίνει. Η ηθοποιός, μου μπαινόβγαινε στο νοσοκομείο από τον Δεκέμβριο του 2023, εισήχθη στα τέλη Μαρτίου στο νοσοκομείο και παρέμεινε για έξι εβδομάδες, ακολουθώντας συγκεκριμένη θεραπεία.

Κι ενώ μετά την έξοδό της από αυτό δεν μπήκε στη διαδικασία να μιλήσει ανοιχτά για το πρόβλημα υγείας που αντιμετώπισε, θέλοντας να προχωρήσει μπροστά και να αφήσει στο παρελθόν αυτό το επίπονο διάστημα, τελικά αναθεώρησε. Με αφορμή ένα σχόλιο που έλαβε για τα κιλά της - διότι το 2024 οι άνθρωποι συνεχίζουν να κάνουν τέτοια σχόλια - η Κέιτ Μπέκινσεϊλ αποκάλυψε δημόσια το σοβαρό θέμα που είχε με την υγεία της.

Kate Beckinsale finally reveals what led to her weeks-long hospital stay as she slams ‘a–hole’ followers https://t.co/WQ4fIwJbgk pic.twitter.com/SXVCwmpExb