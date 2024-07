Η Κιμ Καρντάσιαν θα παίξει (ξανά) σε σειρά του Ράιν Μέρφι - Στο καστ η Χάλι Μπέρι και η Γκλεν Κλόουζ

Η Κιμ Καρντάσιαν επιστρέφει στη μικρή οθόνη

Μετά την είδηση πως το sequel της ταινίας «Devil Wears Prada» βρίσκεται στα σκαριά, ένα ακόμη φρέσκο νέο έρχεται από τον κόσμο της υποκριτικής. Ειδικότερα, ο σκηνοθέτης Ράιν Μέρφι προετοιμάζει μια καινούργια σειρά και μεταξύ των πρωταγωνιστών θα δούμε την Κιμ Καρντάσιαν. Ναι, ναι.

Η επιχειρηματίας και influencer, μετά το ντεμπούτο της στη 12η σεζόν της σειράς «American Horror Story» την περασμένη χρονιά, επιστρέφει στη μικρή οθόνη με έναν ρόλο που δεν γνωρίζουμε αν της ταιριάζει, αλλά σίγουρα υπάρχει σύνδεση.

Kim Kardashian, Halle Berry & Glenn Close will star in a new legal drama series from Ryan Murphy about an all-female law firm.



Kim will play a successful divorce lawyer who leads the all-female law firm. pic.twitter.com/H8XZOBbCyu