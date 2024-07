Η Κρις Τζένερ υποβλήθηκε σε υστερεκτομή: «Αφαίρεσα αυτό που μου χάρισε έξι από τα καλύτερα κομμάτια μου»

Η Κρις Τζένερ μιλά για το πρόβλημα υγείας που αντιμετωπίζει

Μερικές ημέρες πριν, η Κρις Τζένερ είχε αποκαλύψει ότι οι γιατροί βρήκαν έναν όγκο στη μία ωοθήκη της και τη συμβούλεψαν να προχωρήσει σε επέμβαση. Μετά από επιπλέον εξετάσεις, εκτός από τον όγκο, εντόπισαν και μία κύστη, γεγονός που έκανε την κατάσταση της υγείας της πιο σοβαρή.

Στο τελευταίο επεισόδιο του reality «The Kardashians», η Κρις Τζένερ αναφέρθηκε στο πρόβλημα της υγείας της, ανακοινώνοντας στις κόρες της την απόφαση των γιατρών να υποβληθεί σε υστερεκτομή: «Θα κάνω υστερεκτομή. Μόλις αφαίρεσα μερικές από τις ωοθήκες μου και σήμερα με πήραν τηλέφωνο. Υπήρξε ένα εύρημα, οπότε είμαστε εδώ για να το φτιάξουμε», ακούγεται να λέει.

