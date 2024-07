Σάνεν Ντόχερτι: Η τελευταία επιθυμία για την κηδεία της - «Υπάρχουν άνθρωποι που δεν τους θέλω εκεί»

Όταν η Σάνεν Ντόχερτι μιλούσε για όσους δεν ήθελε στην κηδεία της

Η Σάνεν Ντόχερτι δεν βρίσκεται πλέον εν ζωή. Τα τελευταία εικοσιτετράωρα κάνει τον γύρο του πλανήτη η δυσάρεστη είδηση πως η Μπρέντα από τη σειρά «Beverly Hills, 90210» άφησε την τελευταία πνοή της, μετά από μια πολύ δύσκολη μάχη που έδωσε με τον καρκίνο. Ήταν μόλις 53.

Η διάσημη ηθοποιός εδώ και μια εννιαετία πάλευε με τον καρκίνο, με άλλες περιόδους να βρίσκεται σε έξαρση κι άλλες σε ύφεση. Κι ενώ όλα έδειχναν πως σε αυτή την ιστορία έχει μπει μια τελεία, δυστυχώς, το 2020 ο καρκίνος της «χτύπησε» ξανά την πόρτα και αυτή τη φορά ήταν πιο δυνατός από κάθε προηγούμενη.

Η διάγνωση των γιατρών ήταν καρκίνος σταδίου 4, αφού είχε κάνει μεταστάσεις και σε άλλα σημεία του οργανισμού της. Η Σάνεν Ντόχερτι αντιμετώπισε με θάρρος, γενναιότητα και ευθύτητα την ασθένειά της, χωρίς να διστάζει να μιλήσει δημόσια γι’ αυτό. Τον Ιανουάριο του 2024, η ηθοποιός είχε προβεί σε μια εξομολόγηση στο podcast «Let's Be Clear», μιλώντας για τον αγώνα που δίνει κατά του καρκίνου, αλλά και την κηδεία της.

«Τείνω να είμαι το άτομο που κλαίει σε μια ντουλάπα μόνο του», είχε παραδεχτεί η Σάνεν Ντόχερτι για τον τρόπο που αντιμετώπισε τον καρκίνο. «Υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που νομίζω ότι θα εμφανιστούν και δεν τους θέλω εκεί. Θέλω να είναι μια γιορτή αγάπης», επισήμανε.

Και τότε, είχε συμπληρώσει: «Έχω στιγμές που τα νιώθω όλα αυτά και εύχομαι κάτι διαφορετικό με τη ζωή μου, αλλά πάντα πρέπει να κοιτάζω την άλλη πλευρά και να λέω: "Λοιπόν, τι άλλο θα μπορούσες να αντιμετωπίσεις"; Και θα είχε τόσο αντίκτυπο και νόημα όσο αυτό; Προφανώς, το μεγαλύτερό μου θέμα είναι ότι δεν θέλω να πεθάνω πολύ νωρίς, επειδή έχω πολλά να καταφέρω, οπότε αυτό βαραίνει το μυαλό μου».

