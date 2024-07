Η Αντέλ ανακοίνωσε ότι κάνει διάλειμμα από τη μουσική και μετακομίζει στη Βρετανία - «Θέλω να κάνω άλλα πράγματα»

Η Αντέλ γνωστοποίησε τα μελλοντικά σχέδιά της, στα οποία δεν συγκαταλέγεται η μουσική

Η Αντέλ αποτελεί αναμφίβολα μία από τις πιο επιτυχημένες καλλιτέχνιδες της τελευταίας 15ετίας. Η μουσική της έχει καταφέρει να μπει σε κάθε σπίτι και εκείνη, παρά το γεγονός ότι ανά περιόδους έκανε μεγάλα διαλείμματα, παρέμενε πάντα στην καρδιά των εκατομμυρίων θαυμαστών της.

Αυτή την περίοδο, η Αντέλ βρίσκεται στην Αμερική και κάνει συναυλίες, οι οποίες στέφονται από επιτυχία. Σε μια ανάπαυλα από το απαιτητικό πρόγραμμά της, η τραγουδίστρια παραχώρησε συνέντευξη στο γερμανικό ZDF και αποκάλυψε πως στα μελλοντικά σχέδιά της δεν περιλαμβάνεται η μουσική. Ναι, σωστά διάβασες.

Η Αντέλ πήρε την απόφαση να πατήσει γι’ ακόμα μια φορά παύση στην καριέρα της και να επιστρέψει πίσω στην πατρίδα της, την Αγγλία, με σκοπό να καταπιαστεί με άλλα, αλλά εξίσου δημιουργικά πράγματα. Η τραγουδίστρια ανακοίνωσε πως δεν σκοπεύει να κυκλοφορήσει κάποιο καινούργιο τραγούδι στο άμεσο μέλλον, διότι έχει ανάγκη να αποστασιοποιηθεί.

«Δεν έχω κανένα σχέδιο για νέα μουσική. Θέλω ένα μεγάλο διάλειμμα. Θέλω να κάνω άλλα δημιουργικά πράγματα, μόνο για λίγο», δήλωσε η Αντέλ, μιλώντας για τη ζωή της μετά το πέρας των συναυλιών της.

Adele is coming home! Megastar is set to return to her roots and 'move back to London' after two years of living in the US https://t.co/CPjFGSBss0 pic.twitter.com/exhdcBgMNn