Ο Πιτ Ντέιβιντσον αποκάλυψε το ναρκωτικό που «δεν μπορεί να κόψει», μετά την απεξάρτηση από την κεταμίνη

Ο κωμικός έχει επίγνωση της κατάστασής του

Σε μια ειλικρινή εξομολόγηση προέβη ο Πιτ Ντέιβιντσον για τη μάχη που δίνει όλα αυτά τα χρόνια με τις εξαρτήσεις. Στα 30 του πλέον, κατάφερε να βγει από τον λαβύρινθο των ναρκωτικών, σταμάτησε να λαμβάνει κεταμίνη, μετά από τέσσερα χρόνια, ωστόσο παραδέχτηκε πως υπάρχει κάτι που ακόμα δεν μπορεί να κόψει.

«Δεν μπορώ να το κόψω ακόμα. Είναι το μόνο που μου έχει μείνει. Έκανα χρήση κοκαΐνης, έπαιρνα κεταμίνη κι άλλα χάπια. Το μόνο που έχει μείνει πλέον από αυτά είναι το χόρτο. Αυτή η ιστορία έχει σχεδόν τελειώσει, όμως κρατάω το χόρτο για λίγο ακόμα», δήλωσε στην Daily Mail ο Πιτ Ντέιβιντσον.

Pete Davidson reveals the one drug he "can't quit"



