Τζένιφερ Άνιστον κατά Τζέιμς Ντέιβιντ Βανς: «Εύχομαι η κόρη σας να έχει την τύχη να κάνει παιδιά μια ημέρα»

Η Τζένιφερ Άνιστον στράφηκε κατά του Τζέιμς Ντέιβιντ Βανς για τη δήλωσή του «άτεκνες γυναίκες με γάτες που είναι δυστυχισμένες στη ζωή τους»

Με αφορμή τις δηλώσεις του Τζέιμς Ντέιβιντ Βανς - υποψηφίου αντιπροέδρου των ΗΠΑ με τον Ντόναλντ Τραμπ - ο οποίος χρησιμοποίησε προσβλητικούς χαρακτηρισμούς για τις γυναίκες που δεν έχουν παιδιά, η Τζένιφερ Άνιστον τοποθετήθηκε δημόσια και τάχθηκε κατά του. Ο υποψήφιος αντιπρόεδρος, θέλοντας να «χτυπήσει» την Κάμαλα Χάρις, που δεν έχει αποκτήσει παιδιά, είχε πει στο παρελθόν: «Άτεκνες μεσήλικες γυναίκες με γάτες, που είναι δυστυχισμένες στην προσωπική ζωή τους».

Η Τζένιφερ Άνιστον, η οποία στο παρελθόν είχε μιλήσει δημόσια για τις προσπάθειες που κατέβαλε προκειμένου να γίνει μητέρα, έμεινε άφωνη από τις οπισθοδρομικές και ακραίες απόψεις του Τζέιμς Ντέιβιντ Βανς και εξέφρασε την αντίθεσή της μέσα από μια ανάρτηση στον λογαριασμό της στο IG. Η ηθοποιός παρέμεινε στο επίπεδό της και απάντησε στον υποψήφιο αντιπρόεδρο, δίνοντάς του τροφή για σκέψη.

«Πραγματικά, δεν μπορώ να πιστέψω ότι αυτά τα λόγια προέρχονται από τον υποψήφιο αντιπρόεδρο των ΗΠΑ. Κύριε Βανς, εύχομαι η κόρη σας να έχει την τύχη να κάνει τα δικά της παιδιά μια ημέρα. Ελπίζω να μην χρειαστεί να στραφεί στη μέθοδο της εξωσωματικής ως μια δεύτερη εναλλακτική. Γιατί εσείς προσπαθείτε να της το πάρετε και αυτό», έγραψε η Τζένιφερ Άνιστον.

Το εν λόγω κείμενο συνόδευσε με μια φωτογραφία του Τζέιμς Ντέιβιντ Βανς από τη συνέντευξη που είχε δώσει το 2021 στα Fox News και είχε χαρακτηριστικά δηλώσει: «Οι ΗΠΑ διοικούνται από πλήθος γυναικών που είναι άτεκνες, έχουν γάτες και περνούν άθλια στη ζωή τους. Έχουν κάνει επίσης άθλιες επιλογές και επιδιώκουν να κάνουν κι όλη τη χώρα έτσι».

Jennifer Aniston is putting J.D. Vance on blast for his comments about "childless cat ladies"



