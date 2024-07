Ο Ουίλιαμ αφαίρεσε από το βασιλικό μισθολόγιο την αδερφή της Καμίλα - Το ποσό που λάμβανε ετησίως

Ο πρίγκιπας της Ουαλίας φαίνεται πως αποφάσισε να κάνει περικοπές

Ο πρίγκιπας Ουίλιαμ κληρονόμησε το Δουκάτο της Κουρνουάλης από τον πατέρα του, βασιλιά Κάρολο, και έτσι πλέον έχει αναλάβει όλες τις αρμοδιότητες που είχε εκείνος ως πρίγκιπας. Ο Ουίλιαμ, λοιπόν, θέλησε να επανεξετάσει όλα τα έξοδα του Δουκάτου και μετά από αυτή την μελέτη, έλαβε την απόφαση να θέσει εκτός του βασιλικού μισθολογίου την αδερφή της βασίλισσας Καμίλα, Άναμπελ Έλιοτ.

Η Άναμπελ Έλιοτ βρίσκονταν στη λίστα με τη βασιλική μισθοδοσία τις τελευταίες δύο δεκαετίες. Το 2005, ο βασιλιάς Κάρολος την είχε προσλάβει για να επιβλέπει τις εξοχικές κατοικίες του Δουκάτου, να ασχολείται με τη συντήρηση των γραφείων και να φροντίζει για το φυτώριο των κτημάτων.

