Ολυμπιακοί Αγώνες: Σελίν Ντιόν και Lady Gaga θα ερμηνεύσουν το «La Vie en Rose» στην τελετή έναρξης

Σύμφωνα με τον Guardian, η Σελίν Ντιόν θα μοιραστεί το stage στους Ολυμπιακούς αγώνες με τη Lady Gaga

Τις τελευταίες ώρες κάνει τον γύρο του διαδικτύου η είδηση πως η Σελίν Ντιόν θα επιστρέψει στη σκηνή. Κι όχι απλώς θα επιστρέψει στη σκηνή, αλλά θα εμφανιστεί στην τελετή έναρξης των Ολυμπιακών Αγώνων, λαμβάνοντας 2.000.000 δολάρια. Η ίδια, βέβαια, δεν έχει επιβεβαιώσει τίποτα ακόμη. Τα διεθνή μέσα, από την άλλη, το θεωρούν δεδομένο.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του Guardian, η Σελίν Ντιόν θα μοιραστεί το stage στους Ολυμπιακούς αγώνες με τη Lady Gaga. Οι δύο καλλιτέχνιδες, θα ερμηνεύσουν ένα από τα πιο εμβληματικά γαλλικά τραγούδια, το «La Vie en Rose», της Εντίθ Πιαφ, το οποίο κυκλορόφησε το 1947.

Lady Gaga and Céline Dion to perform duet at Paris 2024 Olympic opening ceremony https://t.co/Vj9DTTKfER