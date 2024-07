Μισέλ Ομπάμα: Ήταν πολύ αυστηρή με τις κόρες της όσο ζούσαν στον Λευκό Οίκο - «Έπρεπε να τα κάνουν όλα σωστά»

Η Μισέλ Ομπάμα μιλάει για τον τρόπο που επέλεξε να μεγαλώσει τις κόρες της όσο ζούσαν στον Λευκό Οίκο

Ο Μπαράκ Ομπάμα διετέλεσε πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής από το 2009 έως το 2017. Αυτά τα οκτώ χρόνια διέμενε στον Λευκό Οίκο μαζί με τη σύζυγό του, Μισέλ Ομπάμα, και τις δύο κόρες τους, Μάλια και Σάσα. Σε πρόσφατη εμφάνισή της στο podcast «The Moments that Make Us», η Μισέλ Ομπάμα μίλησε γι’ αυτή την περίοδο της ζωής τους και τον τρόπο που επέλεξε να μεγαλώσει τις κόρες τους.

Η σύζυγος του πρώην προέδρου της Αμερικής εξήγησε πως υπήρχαν λεπτές γραμμές και όρια, τα οποία ήθελε να τηρούν προκειμένου οι κόρες της να λάβουν μια σωστή ανατροφή. «Έπρεπε να τις μεγαλώσω ώστε να είναι νέοι άνθρωποι που στηρίζονται στον εαυτό τους, ειδικά ως κόρες ενός πρώην προέδρου. Για τους ανθρώπους είναι πολύ εύκολο να “κόψουν” ένα παιδί, αν δεν συμπεριφερθεί σωστά και έχει ένα όνομα πίσω του. Πρέπει να τα κάνεις όλα σωστά», δήλωσε.

Η Μισέλ Ομπάμα ήταν πλήρως συνειδητοποιημένη για όσα ήθελε να διδάξει στις κόρες της και είχε θέσει ξεκάθαρα όρια ανάμεσά τους. Αυτοσκοπός της ήταν να μεγαλώσει δύο καλά παιδιά κι όχι να γίνει φίλη μαζί τους. «Όπως αστειεύονται τα κορίτσια μου, η αγαπημένη μου φράση ήταν "δεν είμαι ένας από τους μικρούς σου φίλους"».

