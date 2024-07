Σινέντ Ο' Κόνορ: Ενοχλημένος ο αδερφός της με το κέρινο ομοίωμά της - «Είναι απαίσιο»

Ενοχλημένη η οικογένειά της με το κέρωμα ομοίωμα που εκτέθηκε σε μουσείο

Η Σινέντ Ο’ Κόνορ «έφυγε» από τη ζωή πριν από ακριβώς έναν χρόνο. Ήταν μόλις 56 ετών. Εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις της στο σπίτι της και οι γιατροί που έσπευσαν στο σημείο ανέφεραν πως ήταν νεκρή. Τότε, δεν γνωρίζαμε την αιτία του θανάτου της.

Τον περασμένο Ιανουάριο ανακοινώθηκε πως η καλλιτέχνιδα από την Ιρλανδία πέθανε από φυσικά αίτια. Ωστόσο, ο σύζυγός της κατέθεσε το πιστοποιητικό του θανάτου της προ ολίγον ημερών, στο οποίο αναφέρεται πως η Σινέντ Ο’ Κόνορ πέθανε από ΧΑΠ, δηλαδή από χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια.

Λίγο μετά από αυτή την αποκάλυψη, ο αδερφός της, Τζον Ο' Κόνορ, εξέφρασε την ενόχληση και την απογοήτευση από την πλευρά της οικογένειας της τραγουδίστριας σχετικά με το κέρωμα ομοίωμά της που εκτέθηκε σε μουσείο. Ειδικότερα, πρόκειται για το Εθνικό Μουσείο Κέρινων Ομοιωμάτων Plus του Δουβλίνου, το οποίο παρουσίασε μια φιγούρα της Σινέντ Ο’ Κόνορ έναν χρόνο μετά τον θάνατό της.

Βέβαια, ο τρόπος που αυτή η φιγούρα δημιουργήθηκε δεν άρεσε στον αδερφό της τραγουδίστριας, ο οποίος ζήτησε να αποσυρθεί. Το εν λόγω ομοίωμα είναι εμπνευσμένο από το video clip για το τραγούδι «Nothing Compares 2 U», ένα κομμάτι που τη «σημάδεψε». Μιλώντας στο RTÉ, ο ίδιος υποστήριξε:

«Όταν το είδα στο διαδίκτυο σοκαρίστηκα. Σκέφτηκα ότι έμοιαζε με κάτι μεταξύ κούκλας και κάτι από τα Thunderbirds. Νόμιζα ότι στη Σινέντ θα της άρεσε πολύ να δείχνει ωραία και αν υποτίθεται ότι ήταν μια αναπαράσταση της όταν έκανε το "Nothing Compares 2 U", απλά δεν της μοιάζει καθόλου. Νομίζω ότι ήταν απαίσιο».

Sinéad O’Connor’s brother John has told #Liveline he thought the newly unveiled waxwork of his late sister was ‘hideous’ and like something out of The Thunderbirds.



Paddy Dunning, who oversees the National Wax Museum where the figure was revealed, and who was a personal friend… pic.twitter.com/IcqDTz04Ak