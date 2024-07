Η απάντηση της Μπέλα Χαντίντ για την καμπάνια της Adidas: «Το μίσος δεν έχει θέση εδώ»

«Θα υποστηρίζω πάντα την ειρήνη έναντι της βίας»

Τη δική της απάντηση για τη συμμετοχή της στην καμπάνια παπουτσιών της Adidas, SL72, καθώς και όσα ακολούθησαν, έδωσε μέσω IG η Μπέλα Χαντίντ. Υπενθυμίζουμε πως νωρίτερα αυτόν τον μήνα, η Adidas κυκλοφόρησε μια καμπάνια για τα για ρετρό παπούτσια που αναφέρονται στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Μονάχου του 1972. Η διαφημιστική καμπάνια, αφενός συμπίπτει με την 52η επέτειο των Ολυμπιακών Αγώνων του Μονάχου, αφετέρου κατά τη διάρκεια των αγώνων 11 Ισραηλινοί προπονητές και αθλητές δολοφονήθηκαν από την παλαιστινιακή ομάδα «Μαύρος Σεπτέμβρης».

Ως απάντηση στις αντιδράσεις, η Μπέλα Χαντίντ τόνισε μέσω IG stories: «Ποτέ δεν θα συμμετείχα εν γνώσει μου σε οποιαδήποτε τέχνη ή έργο που συνδέεται με μια φρικτή τραγωδία οποιουδήποτε είδους. Πριν από την κυκλοφορία της καμπάνιας, δεν γνώριζα την ιστορική σύνδεση με τα αποτρόπαια γεγονότα του 1972. Είμαι σοκαρισμένη, είμαι αναστατωμένη και απογοητευμένη από την έλλειψη ευαισθησίας που υπήρξε σε αυτή την καμπάνια. Αν είχα ενημερωθεί, από τα βάθη της καρδιάς μου, δεν θα συμμετείχα ποτέ».

