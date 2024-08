Ζόι Κράβιτζ: «Είναι πολύ ωραίο να κάνεις μια ταινία, αλλά όταν την κάνεις με τον έρωτα της ζωής σου, είναι ακόμα πιο ωραίο»

H νέα, σπάνια, τρυφερή αναφορά της Ζόι Κράβιτζ στον Τσάνινγκ Τέιτουμ, δεν θα μπορούσε να περάσει απαρατήρητη

Είναι ένα ζευγάρι που επιλέγει να κρατάει τη σχέση του μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας. Είναι ένα ζευγάρι που θέλει να προστατέψει την ιδιωτική του ζωή, γι’ αυτό και η νέα, σπάνια, τρυφερή αναφορά της Ζόι Κράβιτζ στον Τσάνινγκ Τέιτουμ, δεν θα μπορούσε να περάσει απαρατήρητη.

Στην πρεμιέρα της νέας ταινίας, Blink Twice, στην οποία η Ζόι Κράβιτζ έκανε το σκηνοθετικό της ντεμπούτο, αποφάσισε να αφιερώσει λίγο χρόνο για να ευχαριστήσει ιδιαίτερα τον πρωταγωνιστή και σύντροφό της, Τσάνινγκ Τέιτουμ. Πριν από την προβολή της ταινίας στο DGA Theatre του Λος Άντζελες, κι ενώ η Κράβιτζ μιλούσε για το καστ και το συνεργείο που δούλεψαν στην ταινία, είπε στο κοινό ότι «θα αφιερώσει μόνο ένα δευτερόλεπτο για να μιλήσει για τον αγαπημένο της», διαβάζοντας ένα σημείωμα που είχε γράψει.

Zoë Kravitz and Channing Tatum together on the black carpet at the #BlinkTwice premiere pic.twitter.com/RWkj9mjxGt