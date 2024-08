O Τραμπ χρησιμοποίησε το «My Heart Will Go On» πριν εμφανιστεί σε συγκέντρωση. Και η Σελίν Ντιόν απάντησε αναλόγως

«Αλήθεια, αυτό το τραγούδι;»

O Ντόναλντ Τραμπ εμφανίστηκε στη σκηνή σε μια συγκέντρωση στο Bozeman, της Μοντάνα, την περασμένη Παρασκευή. Πριν ανέβει στη σκηνή, όμως, οι υποστηρικτές του είχαν τη χαρά να ακούσουν το περίφημο τραγούδι της Σελίν Ντιόν, «My Heart Will Go On». Η Σελίν, βέβαια, δεν το γνώριζε. Γι΄αυτό και απάντησε αναλόγως.

Μετά την εμφάνιση του Τραμπ, η ομάδα της τον επέκρινε για τη «μη εξουσιοδοτημένη» χρήση του. «Σήμερα, η ομάδα διαχείρισης της Σελίν Ντιόν και η δισκογραφική της, Sony Music Entertainment Canada Inc, αντιλήφθηκαν τη μη εξουσιοδοτημένη χρήση του βίντεο, της ηχογράφησης, της μουσικής εκτέλεσης και της φωνής της Σελίν Ντιόν να τραγουδά το My Heart Will Go On σε μία συγκέντρωση των Ντόναλντ Τραμπ / Τζ.Ντ. Βανς στη Μοντάνα», έγραφε αρχικά η ανακοίνωση. «Σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται αυτή η χρήση και η Σελίν Ντιόν δεν υποστηρίζει αυτήν ή οποιαδήποτε παρόμοια χρήση. ...Και αλήθεια, αυτό το τραγούδι;», τόνιζε.

Όπως διαβάζουμε στο BBC, ωστόσο, πριν τη Σελίν Ντιόν, ο Καναδός καλλιτέχνης, Neil Young, είχε αντιταχθεί στο να χρησιμοποιήσει ο Τραμπ τα τραγούδια του. Παράλληλα, το 2020, οι Rolling Stones τον απείλησαν με νομικές επιπτώσεις καθώς το τραγούδι «You Can't Always Get What You Want» παίχτηκε σε πολιτική συγκέντρωσή του. Ο Ozzy και η Σάρον Όσμπορν έστειλαν μια ειδοποίηση στον Τραμπ με την οποία του απαγόρευε να χρησιμοποιεί τη μουσική των Black Sabbath σε προεκλογικά βίντεο, πίσω το 2019.