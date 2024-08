Τσάνινγκ Τέιτουμ: «Η Ζόι Κράβιτζ είναι ο έρωτας της ζωής μου»

Δεν κλαίμε. Εσύ κλαις

Και ενώ ακόμα προσπαθούμε να συνέλθουμε από τα τρυφερά λόγια που είπε η Ζόι Κράβιτζ για τον Τσάνινγκ Τέιτουμ, στην πρεμιέρα της νέας ταινίας, Blink Twice - στην οποία η Ζόι Κράβιτζ έκανε το σκηνοθετικό της ντεμπούτο, τώρα ο Τσάνινγκ Τέιτουμ αναφέρθηκε με τη σειρά του στην αγαπημένη του.

Υπενθυμίζουμε πως οι δύο τους γνωρίστηκαν κατά τη διάρκεια της διαδικασίας κάστινγκ της νέας αυτής ταινίας. Δύο χρόνια από την αρχή του ειδυλλίου τους, το 2023, αρραβωνιάστηκαν. Σήμερα, είναι ένα από τα πιο αγαπημένα ζευγάρια στο Χόλιγουντ.

Πριν λίγες μέρες, ο Τέιτουμ ήταν καλεσμένος στο Tonight Show Starring του Τζίμι Φάλον, και ο ίδιος μίλησε αρχικά για την ταινία και – προφανώς για τη σχέση του με τη Ζόι. «Η δημιουργία είναι η γλώσσα της αγάπης μας», δήλωσε κατά τη συνέντευξή του. «Πραγματικά το απολαμβάνουμε αυτό. Δεν είχα κανέναν φόβο να πάω να κάνω μια ταινία με κάποιον που – ξέρεις, είναι ο έρωτας της ζωής μου». Ο Τσάνινγκ, πρόσθεσε αργότερα: «Η ταινία είναι πραγματικά εκείνη, είναι μόνο εκείνη. Όλη της η προσωπικότητα είναι αυτή η ταινία και η ταινία είναι τρομακτική».

