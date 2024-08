Ντακότα Τζόνσον: Διέψευσε τις φήμες χωρισμού από τον Κρις Μάρτιν με τον πιο άμεσο τρόπο

Ο Κρις Μάρτιν και η Ντακότα Τζόνσον παραμένουν ζευγάρι

Τα τελευταία εικοσιτετράωρα η σχέση της Ντακότα Τζόνσον και του Κρις Μάρτιν βρέθηκε στο επίκεντρο των συζητήσεων, μετά από μια δημοσίευση της Daily Mail που υποστήριζε πως το ζευγάρι χωρίζει ύστερα από επτά χρόνια κοινής πορείας. «Το ζευγάρι έχει αποδεχθεί ότι η σχέση του τελείωσε και είναι καλύτερα να προχωρήσει», ανέφερε ανώνυμη πηγή.

Λίγες ώρες αργότερα, ωστόσο, διεθνή μέσα που ασχολούνται με το lifestyle διέψευσαν το συγκεκριμένο ρεπορτάζ, υποστηρίζοντας πως ο Κρις Μάρτιν και η Ντακότα Τζόνσον παραμένουν ζευγάρι. Οι φήμες περί κρίσης στη σχέση τους τάραξαν και τις δύο πλευρές και το περιβάλλον του ζευγαριού έσπευσε να ξεκαθαρίσει το πεδίο.

Η αλήθεια είναι πως στο μυαλό - αν όχι όλων - των περισσότερων από εμάς, ο Κρις Μάρτιν και η Ντακότα Τζόνσον αποτελούσαν ένα από τα ομορφότερα ζευγάρια του Χόλιγουντ, που η σχέση τους είχε αντέξει στον χρόνο και παρέμεναν ερωτευμένοι. Η κίνηση της ηθοποιού να μην ακολουθήσει τον τραγουδιστή στην περιοδεία του με τους Coldplay, αλλά και μια φωτογραφία της χωρίς το δαχτυλίδι των αρραβώνων τους πυροδότησαν τις φήμες, ωστόσο όλα δείχνουν πως ήταν απλώς φήμες.

Dakota Johnson Spotted Wearing Engagement Ring from Chris Martin Following Split Rumors https://t.co/yW1KmZDWzT

Την Κυριακή 18 Αυγούστου, η Ντακότα Τζόνσον εθεάθη στους δρόμους του Μαλιμπού, φορώντας το σμαραγδένιο δαχτυλίδι των αρραβώνων της με τον Κρις Μάρτιν. Η ηθοποιός διέψευσε με τον πιο άμεσο τρόπο τον χωρισμό τους. Την ίδια ημέρα, εκπρόσωπος του ζευγαριού ανακοίνωσε στο Madame Web πως είναι «ευτυχισμένο μαζί».

Dakota Johnson flashes massive emerald engagement ring at paparazzi after shutting down Chris Martin split rumors https://t.co/VYWxJsAZ2o pic.twitter.com/OlG3oMY4ah