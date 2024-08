Τζένα Ορτέγκα: Έφτιαξαν ψεύτικες γυμνές φωτογραφίες της μέσω AI για το Twitter. Ήταν ακόμα ανήλικη

Η 21χρονη Τζένα Ορτέγκα μίλησε στο podcast των New York Times για την απόφασή της να διαγράψει τον λογαριασμό της στο Twitter

Η Τζένα Ορτέγκα αυτή την περίοδο βρίσκεται σε tour για το πρόμο της καινούργιας - αλλά με άρωμα από το παρελθόν - ταινίας που θα πρωταγωνιστεί, του «Beetlejuice», και έτσι οι δημόσιες εμφανίσεις της διαδέχονται η μία την άλλη. Με αφορμή αυτή την περιοδεία, η δημοφιλής ηθοποιός του Netflix μίλησε στο podcast των New York Times και αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, στην απόφασή της να διαγράψει το Twitter/Χ.

Όταν άρχισε να πρωτοχρησιμοποιεί το δημοφιλές μέσο κοινωνικής δικτύωσης, έλαβε από έναν άγνωστο άνδρα μια φωτογραφία με τα γεννητικά του όργανα. Ήταν μόλις 12 ετών. Η Τζένα Ορτέγκα υπέστη σοκ, ωστόσο - όπως είπε - αυτή ήταν μόνο η αρχή των όσων ακολούθησαν τα επόμενα χρόνια. «Το πρώτο μήνυμα που άνοιξα εγώ η ίδια, όταν ήμουν 12 ετών, ήταν μια ανεπιθύμητη φωτογραφία των γεννητικών οργάνων ενός άνδρα», αποκάλυψε.

Jenna Ortega deleted her Twitter account after seeing explicit AI images of herself: "It was disgusting."



"Did I like being 14 and making a Twitter account because I was supposed to [for work] and seeing dirty edited content of me as a child? No. It’s terrifying. It’s corrupt.… pic.twitter.com/4fwzgEamN5