Η Μαράια Κάρεϊ γνώριζε ένα μήνα πριν ότι η αδερφή της πεθαίνει, όμως δεν επικοινώνησε ποτέ μαζί της, σύμφωνα με πηγή

Τι συνέβαινε, τελικά, ανάμεσα στις δύο αδερφές

Από αδερφές, δυο ξένες ήταν η Μαράια Κάρεϊ και η αδερφή της Άλισον τα τελευταία χρόνια. Η σχέση των δύο γυναικών είχε περάσει από 40 κύματα και εδώ και καιρό δεν είχαν καμία επικοινωνία. Η Μαράια Κάρεϊ φημολογείται ότι είχε αποστασιοποιηθεί από την αδερφή της και είχε κόψει κάθε επαφή, ωστόσο ο θάνατός της τη στενοχώρησε πολύ.

Σύμφωνα με τα ξένα μέσα, η κρίση στη σχέση με την αδερφή της ξεκίνησε το 2020, όταν κυκλοφόρησε τα απομνημονεύματα «The Meaning of Mariah Carey» και αναφέρθηκε σε αυτή όχι με τα καλύτερα λόγια. Από την πλευρά της, η Άλισον αντέδρασε και έκανε μήνυση για συκοφαντική δυσφήμηση.

Mariah Carey’s estranged sister, Alison, was on hospice care before dying on the same day as their mom https://t.co/kNAW8ZhxhQ pic.twitter.com/ttbT38YYUg