Μάργκο Ρόμπι: Έκανε διακοπές στη Σαρδηνία σε προχωρημένη εγκυμοσύνη - Η σπάνια εμφάνιση

Η Μάργκο Ρόμπι απέφευγε τις δημόσιες εμφανίσεις, μετά την αποκάλυψη της εγκυμοσύνη της

Η Μάργκο Ρόμπι και ο Τομ Ακερλέι θα γίνουν γονείς σε λίγο καιρό! Η πρωταγωνίστρια της «Barbie» βρίσκεται σε προχωρημένη εγκυμοσύνη και αυτός είναι ο λόγος που έχει αποστασιοποιηθεί από τα φώτα της δημοσιότητας, ενώ, παράλληλα, έχει κάνει μια παύση από τις επαγγελματικές υποχρεώσεις της.

Λίγο καιρό πριν την αποκάλυψη της εγκυμοσύνης, είχε δει το φως της δημοσιότητας η είδηση πως η εταιρεία παραγωγής της Μάργκο Ρόμπι, «LuckyChap», θα μεταφέρει στη μεγάλη οθόνη το δημοφιλές επιτραπέζιο παιχνίδι «Monopoly». Προς το παρόν, τα σχέδια έχουν «παγώσει», αφού προτεραιότητα αποτελεί η έλευση του μωρού της.

Τη Δευτέρα 26 Αυγούστου, ο φωτογραφικός φακός εντόπισε τη Μάργκο Ρόμπι κατά τη διάρκεια των διακοπών της στη Σαρδηνία. Η ηθοποιός φορούσε ένα άσπρο πουκάμισο, το οποίο άφηνε γυμνή τη φουσκωμένη κοιλίτσα της και ένα μαύρο παντελόνι. Στο πλευρό της ήταν ο επί οκτώ χρόνια σύζυγός της.

