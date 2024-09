Μπραντ Πιτ - Τζορτζ Κλούνεϊ: Συνοδευόμενοι από τις συντρόφους τους στην πρεμιέρα της ταινίας τους στο Φεστιβάλ Βενετίας

Οι κολλητοί (και καλλονοί) του Χόλιγουντ εμφανίστηκαν με τις συντρόφους τους και μαγνήτισαν τα βλέμματα

Μετά την Αντζελίνα Τζολί, η οποία περπάτησε στο κόκκινο χαλί του φεστιβάλ Βενετίας με αφορμή την πρεμιέρα της ταινίας της «Maria», εισπράττοντας εγκωμιαστικά σχόλια, και ο Μπραντ Πιτ έκανε την εμφάνισή του. Ο γνωστός ηθοποιός έδωσε το «παρών» στο ίδιο φεστιβάλ κινηματογράφου για την πρεμιέρα της ταινίας «Wolfs», στην οποία πρωταγωνιστεί με τον Τζορτζ Κλούνεϊ.

Οι κολλητοί του Χόλιγουντ - και δύο από τους ομορφότερους άντρες του πλανήτη, σύμφωνα με έρευνες που έχουν γίνει μέσα στα χρόνια - έφτασαν στο κόκκινο χαλί συνοδευόμενοι από τις γυναίκες τους. Από τη μία, ο Μπραντ Πιτ είχε στο πλευρό του την Ινές ντε Ραμόν, ενώ ο Τζορτζ Κλούνεϊ τη σύζυγό του, Αμάλ Κλούνεϊ. Τα δύο ζευγάρια πόζαραν μαζί στους φωτογράφους, κλέβοντας την παράσταση.

Η σχέση του Μπραντ Πιτ και της Ινές ντες Ραμόν φημολογείται ότι άρχισε το 2022, ωστόσο οι δύο τους απέφευγαν τις δημόσιες εμφανίσεις και προσπαθούσαν κάθε φορά να κρυφτούν από τα αδιάκριτα φλας των παπαράτσι. Και το πέτυχαν. Δύο χρόνια μετά το ξεκίνημα της σχέσης του, το ζευγάρι έκανε την πρώτη επίσημη εμφάνισή του και δικαίως τα φώτα στράφηκαν επάνω του.

«Τα πράγματα ήταν καταπληκτικά από τότε που μετακόμισαν μαζί. Είναι περισσότερο μια σοβαρή σχέση παρά ένα απλό ραντεβού. Ο Μπραντ αγαπά τόσα πολλά πράγματα σε αυτήν. Στα μάτια του είναι υπέροχη», ανέφερε πηγή από το περιβάλλον του Μπραντ Πιτ στο «People».

Ο ηθοποιός και η σχεδιάστρια κοσμημάτων απολαμβάνουν αθόρυβα την κοινή ζωή τους, κρατώντας πολύ χαμηλούς τόνους. Την ίδια στάση έχουν υιοθετήσει και ο Τζορτζ Κλούνεϊ με τη σύζυγό του, Αμάλ Κλούνεϊ, με τις δημόσιες εμφανίσεις τους να είναι σπάνιες. Η τετράδα, πριν από την εμφάνιση στο κόκκινο χαλί, είχε απολαύσει το δείπνο της σε γνωστό εστιατόριο της πόλης.

Μετά την πρεμιέρα της ταινίας, η υποδοχή του κόσμου ήταν θεαματική.

Brad Pitt and George Clooney take their seats at the premiere of #Wolfs at the Venice Film Festival. pic.twitter.com/OhX8RN3eGz