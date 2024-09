Lady Gaga: Στη Βενετία με τον Μάικλ Πολάνσκι για την πρεμιέρα του «Joker: Folie à Deux»

Η Lady Gaga και ο Μάικλ Πολάνσκι έκαναν την πρώτη δημόσια εμφάνιση, μετά την επιβεβαίωση του αρραβώνα τους

Η Lady Gaga και ο Μάικλ Πολάνσκι είναι full in love και δεν έχουν κανέναν λόγο να το κρύψουν. Μετά από τέσσερα χρόνια κοινής πορείας, η τραγουδίστρια και ο επιχειρηματίας επισημοποίησαν τη σχέση τους με τον αρραβώνα, γεγονός που επιβεβαίωσε εκείνη στον Γάλλο πρωθυπουργό στην έναρξη των Ολυμπιακών Αγώνων.

Το ερωτευμένο ζευγάρι ταξίδεψε στη Βενετία με αφορμή την πρεμιέρα της πολυσυζητημένης και πολυαναμενόμενης ταινίας «Joker: Folie à Deux», στην οποία πρωταγωνιστεί η Lady Gaga, που θα πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο του Κινηματογραφικού Φεστιβάλ. Οι δυο τους έφτασαν στην ιταλική πόλη πιασμένοι χέρι - χέρι, ενώ δεν έλειψαν τα τρυφερά φιλιά και οι αγκαλιές.

Ο Μάικλ Πολάνσκι βρίσκεται πάντοτε στο πλευρό της αγαπημένης του και έτσι, δεν θα γινόταν να απουσιάζει από αυτή την ξεχωριστή στιγμή για την καριέρα της. Η Lady Gaga μπορεί να συστήθηκε σε όλους ως τραγουδίστρια και να ακολούθησε μια άκρως επιτυχημένη καριέρα, ωστόσο, τα τελευταία χρόνια, έχει ξεχωρίσει με τις υποκριτικές ικανότητές της, αποσπώντας διθυραμβικά σχόλια.

Αυτό που κέντρισε την προσοχή όλων κατά την εμφάνιση της Lady Gaga και του Μάικλ Πολάνσκι στη Βενετία, ήταν το εντυπωσιακό δαχτυλίδι αρραβώνων στο χέρι της τραγουδίστριας. Όλους αυτούς τους μήνες, η ίδια απέφευγε να το φοράει προκειμένου να μην δώσει τροφή για σχόλια, ωστόσο πλέον δεν έχει κανέναν δισταγμό.

VIDEOS: Lady Gaga & Michael Polanski arrive at their hotel in Venice. pic.twitter.com/wg5aCAH3ze