Ο Τζορτζ Κλούνεϊ τρολάρει τον Μπραντ Πιτ για την ηλικία του: «Είναι τυχερός που ακόμη εργάζεται»

Ο Τζορτζ Κλούνεϊ και ο Μπραντ Πιτ είναι αναμφίβολα τα πρόσωπα των ημερών

Με αφορμή την εντυπωσιακή - προφανώς - παρουσία τους στο Κινηματογραφικό Φεστιβάλ Βενετίας για την παγκόσμια πρεμιέρα της καινούργιας ταινίας τους «Wolfes», ο Τζορτζ Κλούνεϊ και ο Μπραντ Πιτ βρέθηκαν στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος. Οι χολιγουντιανοί σταρ μαγνήτισαν τα βλέμματα όλων τόσο κατά την άφιξή τους στην ιταλική πόλη όσο και στο κόκκινο χαλί.

Χαμογελαστοί και ευδιάθετοι περπάτησαν μπροστά σε κάμερες και φωτογράφους, πειράζοντας ο ένας τον άλλον και κάνοντας πλάκα. Τα «κλικ» από αυτό το reunion on camera είναι viral, με τον Τζορτζ Κλούνεϊ και τον Μπραντ Πιτ να γίνονται «talk of the town» γι' ακόμα μια φορά. Και μπορεί η ταινία τους να έλαβε θετικά σχόλια, ωστόσο η λαμπερή εμφάνισή τους επισκίασε όλα τα υπόλοιπα.

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης τύπου για την προώθηση της δουλειάς τους, ο Τζορτζ Κλούνεϊ και ο Μπραντ Πιτ απάντησαν στις ερωτήσεις των δημοσιογράφων, μιλώντας για τους ήρωες που υποδύονται. Ακόμα και εκεί, όμως, δεν έλειψαν οι πλάκες και τα αστεία. Ειδικότερα, ο Τζορτζ Κλούνεϊ τρόλαρε τον Μπραντ Πιτ για την ηλικία του - κι ας είναι μικρότερός του.

George Clooney, 63, trolls pal Brad Pitt, 60, over his age: He’s ‘lucky’ to ‘still be working’ https://t.co/xpNwNA6gqP pic.twitter.com/2PJfvHXsd6 — Page Six (@PageSix) September 3, 2024

Αρχικά, ο Μπραντ Πιτ ισχυρίστηκε πως επιθυμεί στην καριέρα του να συνεργάζεται με ανθρώπους που σέβεται. Τότε, ο Τζορτζ Κλούνεϊ, που όπως αποδείχθηκε τον περίμενε στη γωνία, αποκρίθηκε: «Είναι 74 ετών και είναι πολύ τυχερός που σε αυτή την ηλικία εξακολουθεί να εργάζεται με ειλικρίνεια».

Μετά τα γέλια και τα πειράγματα, ο Τζορτζ Κλούνεϊ μίλησε σοβαρά, αναφέροντας πως τόσο ο ίδιος όσο και ο κολλητός του είναι τυχεροί που εξακολουθούν να έχουν δουλειά, παρά το γεγονός ότι έχουν πατήσει τα 60. Συγκεκριμένα, ο Τζορτζ Κλούνεϊ είναι 63 και ο Μπραντ Πιτ 60. Η φιλία τους μετράει περίπου μια 20ετία, αφού ξεκίνησε στις αρχές του 2000.