Η Κέιτι Πέρι σε μια ειλικρινή εξομολόγηση: «Δεν με ελκύουν πλέον οι ναρκισσιστές»

Η Κέιτι Πέρι έχει αναθεωρήσει παλιότερες απόψεις της και βλέπει, πλέον, τα πράγματα από μια άλλη οπτική

Η Κέιτι Πέρι έχει αποφασίσει να κάνει επιλεκτικές εμφανίσεις και να δίνει σπάνια συνεντεύξεις, όταν, όμως, αποδέχεται την πρόταση να μιλήσει είναι αφοπλιστικά ειλικρινής και ξεκάθαρη. Η επιτυχημένη τραγουδίστρια βρέθηκε στο podcast «Call her Daddy» και στο teaser που κυκλοφορεί ακούγεται να μιλάει για τους ανθρώπους που πλέον δεν θα επέλεγε να βρίσκονται στη ζωή της.

Η Κέιτι Πέρι, η οποία τα τελευταία χρόνια είναι αρραβωνιασμένη με τον Ορλάντο Μπλουμ, αναφέρθηκε στους τύπους ανθρώπων που την εντυπωσιάζουν, ενώ αποκάλυψε και το χαρακτηριστικό εκείνο που την απωθεί. «Δεν με ελκύουν πλέον οι ναρκισσιστές», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Katy Perry Admits She’s ‘No Longer Attracted to Narcissists’ in Wild 'Call Her Daddy' Interview Preview https://t.co/aYEwA3FwhM