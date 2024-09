Ντέμι Μουρ: «Έπαθα έρπητα ζωστήρα και μετά έχασα 9 κιλά» - Οι δυσκολίες στα γυρίσματα του «Substance»

Η περίοδος γυρισμάτων της ταινίας «Substance» δεν ήταν εύκολη για τη Ντέμι Μουρ

Η Ντέμι Μουρ είναι η πρωταγωνίστρια της ταινίας «Substance», που αναμένεται να κάνει πρεμιέρα στη μεγάλη οθόνη σε μερικούς μήνες. Πρόκειται για μια ταινία τρόμου με υψηλές απαιτήσεις και δύσκολα γυρίσματα που φέρει τη σκηνοθετική υπογραφή της Κοραλί Φαρζέ.

Σε συνέντευξή της στους «L.A times», η ηθοποιός αναφέρθηκε στην περίοδο των γυρισμάτων, επισημαίνοντας πως υπήρχε πολλή ένταση, προκείμενου να βγουν όλες οι σκηνές, όπως ακριβώς είχε οραματιστεί η σκηνοθέτιδα, ώστε να είναι εντυπωσιακές και πειστικές. Τόσο η Ντέμι Μουρ όσο και η συμπρωταγωνίστριά της, Μάργκαρετ Κουάλεϊ, έδωσαν το 100% του εαυτού τους για να το πετύχουν.

Demi Moore Reveals She Got Shingles and "Lost 20 Pounds" While Filming 'The Substance' https://t.co/Ansku38Cih