Η Άσλεϊ Παρκ παραδέχτηκε ότι η η τόπλες σκηνή στο «Emily in Paris» ήταν «ο μεγαλύτερός της εφιάλτης»

Παρόλα αυτά είχε ααπόλυτη εμπιστοσύνη στην παραγωγή και το συνεργείο

Η Άσλεϊ Παρκ, σε πρόσφατη συνέντευξή της αναφέρθηκε στην αποκαλυπτική σκηνή που έπρεπε να γυρίσει στη σειρά, «Emily in Paris».

Η ίδια, παραδέχτηκε στο People πως την ώρα του γυρίσματος δεν ένιωθε οικεία αλλά περισσότερο άβολα και πως η όλη κατάσταση ήταν ιδιαίτερα αγχωτικό για εκείνη.

Αν έχετε δει τη σειρά -που σίγουρα οι περισσότερες από εσάς την έχετε- ο χαρακτήρας της, η Μίντι, πιάνει δουλειά σε ένα καμπαρέ και αναγκάζεται να ανέβει στη σκηνή και να τραγουδήσει, χωρίς μπλούζα.

