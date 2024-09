Η Σακίρα κατέβηκε ενοχλημένη από τη σκηνή: Θεατές τραβούσαν βίντεο κάτω από το φόρεμά της

Η Σακίρα προσπάθησε να βάλει όρια, όμως την αγνόησαν και αποχώρησε εκνευρισμένη από τη σκηνή

Τον γύρο του διαδικτύου κάνει τις τελευταίες ώρες ένα βίντεο με πρωταγωνίστρια τη Σακίρα. Η καταξιωμένη καλλιτέχνιδα επέλεξε μέσα στο Σαββατοκύριακο να επισκεφτεί ένα club στο Μαϊάμι και να διασκεδάσει μαζί με την παρέα της. Όταν ο dj έπαιξε το νέο single της με τίτλο «Soltera», η Σακίρα ανέβηκε στη σκηνή για να το χορέψει, όπως μόνο εκείνη γνωρίζει.

Κατά τη διάρκεια του χορού της, η τραγουδίστρια παρατήρησε πως κάποιοι θαμώνες του μαγαζιού επιχειρούσαν να βγάλουν βίντεο το εσώρουχό της, όπως φαινόταν κάτω από το φόρεμά της. Η Σακίρα προφανώς και ενοχλήθηκε έντονα, όταν το αντιλήφθηκε, και τους ζήτησε να σταματήσουν να τραβάνε βίντεο με αυτόν τον τρόπο, θέτοντας τα όριά της, τα οποία δεν έγιναν αντιληπτά.

Η τραγουδίστρια, ενώ εκνευρίστηκε, προσπάθησε να διαχειριστεί τη δυσαρέσκειά της κι έτσι συνέχισε να χορεύει, κερδίζοντας το χειροκρότημα του κοινού. Όταν, ωστόσο, έστρεψε το βλέμμα της ξανά προς τη συγκεκριμένη παρέα, διαπίστωσε πως εξακολουθούσε να βγάζει βίντεο.

Τότε, ήταν που, χωρίς δεύτερη σκέψη, κατέβηκε ενοχλημένη και εμφανώς εκνευρισμένη από τη σκηνή, αιφνιδιάζοντας τους υπόλοιπους που δεν γνώριζαν τι έχει συμβεί.

Shakira hurriedly left the stage when people started filming under her dress whilst she was dancing to her new single. pic.twitter.com/UvEoR3EpVR