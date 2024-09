Άννα Σαουάι: Η πρώτη Ασιάτισσα που κερδίζει Emmy Α’ Γυναικείου Ρόλου σε δραματική σειρά - «Έκλαιγα πριν ανακοινωθεί το όνομά μου»

Η πρωταγωνίστρια του «Shogun» έζησε μία από τις πιο ξεχωριστές στιγμές στην καριέρα της

Η 76η τελετή των Emmy Awards είναι πλέον γεγονός! Πλήθος κόσμου παρευρέθηκε στο Peacock Theater στο Los Angeles, προκειμένου να παρακολουθήσει τα τηλεοπτικά βραβεία, που αποτελούν μία από τις μεγαλύτερες αμερικανικές διοργανώσεις στον χώρο της ψυχαγωγίας.

Μεγάλη νικήτρια της βραδιάς η μη αγγλόφωνη σειρά «Shogun», που έγραψε ιστορία κερδίζοντας 18 βραβεία. Ανάμεσα στις κατηγορίες που κέρδισαν χρυσό αγαλματίδιο ήταν και αυτή του Α’ Γυναικείου Ρόλου σε δραματική σειρά, με την Άννα Σαουάι να ανεβαίνει στη σκηνή συγκινημένη, αλλά και χαρούμενη γι’ αυτή την τόσο σημαντική διάκριση στην καριέρα της.

Anna Sawai makes #Emmys history with her Best Actress win for #Shogun: “This is to all the women who expect nothing and continue to be an example for everyone.” https://t.co/6mrwxhUfPh pic.twitter.com/yDzeb4R77l