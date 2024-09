Η Lady Gaga εξηγεί γιατί δεν απάντησε ποτέ στις φήμες ότι είναι άντρας: «Δεν ένιωσα θύμα»

Η Lady Gaga έχει ακούσει πολλά όλα αυτά τα χρόνια της καριέρας της. Μεταξύ αυτών και ότι είναι άντρας

Η Lady Gaga συστήθηκε στο ευρύ κοινό το 2008, όταν κυκλοφόρησε το πρώτο άλμπουμ της με τίτλο «The Fame». Έκτοτε, ακολούθησαν δεκάδες επιτυχίες, βραβεύσεις, διακρίσεις, με την καριέρα της να εκτοξεύεται στην κορυφή. Μετά από χρόνια ενασχόλησης με τη μουσική, η τραγουδίστρια αποφάσισε να δείξει ακόμα μια πλευρά της προσωπικότητάς της και να φανερώσει το ταλέντο της στην υποκριτική, εντυπωσιάζοντας τον πλανήτη με τις ικανότητές της.

Τελευταία δουλειά της ο πρωταγωνιστικός ρόλος στην ταινία «Joker: Folie à Deux», η οποία έκανε πρεμιέρα στο Φεστιβάλ Βενετίας και στις αρχές Οκτώβρη θα προβληθεί στις ελληνικές κινηματογραφικές αίθουσες. Η Lady Gaga έχει ήδη λάβει πολλά εγκωμιαστικά σχόλια για την απόδοση του ρόλου της και έπεται συνέχεια. Ωστόσο, η διαδρομή δεν ήταν πάντοτε ρόδινη για την τραγουδίστρια. Τα πρώτα χρόνια της καριέρας της τα αρνητικά σχόλια ήταν πολλά, ενώ μια κατηγορία ανθρώπων πίστευε και διέδιδε πως δεν είναι γυναίκα, αλλά άντρας.

Lady Gaga reveals why she never addressed rumors she was a man: ‘I didn’t feel like a victim’ https://t.co/YW9zGB37sl pic.twitter.com/Pxj1O148ss