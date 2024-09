Η αποστομωτική απάντηση της Σελίνα Γκόμεζ στους haters μετά την αποκάλυψη ότι δεν μπορεί να κάνει παιδιά

«Αυτή είναι η ζωή μου. Αυτή είμαι», είπε μεταξύ άλλων

Η Σελίνα Γκόμεζ σχολίασε για πρώτη φορά δημόσια το γεγονός ότι δεν μπορεί να κυοφορήσει δικά της παιδιά, δίνοντας την ωραιότερα και πιο αποστομωτική απάντηση σε εκείνους που την έκριναν αμέσως και χωρίς δεύτερη σκέψη για τα προβλήματα υγείας της.

Ας τα πάρουμε όμως τα πράγματα από την αρχή. Η 32χρονη πρωταγωνίστρια της άκρως επιτυχημένης τηλεοπτικής σειράς, «Only Murders in the Building» βρέθηκε στην εκδήλωση, «Women in Film» στο Μπέβερλι Χιλς που έγινε το βράδυ της Πέμπτης (19.09.2024), λίγες ημέρες μόλις μετά την αποκάλυψή της πως δεν μπορεί να κάνει παιδιά.

«Πιστεύω πραγματικά ότι υπάρχει δύναμη στο να είσαι ευάλωτη και να λες στους ανθρώπους πότε χρειάζεσαι βοήθεια ή πότε θέλεις βοήθεια – αυτό δεν είναι ντροπή», δήλωσε.

Selena Gomez speaks at the Women in Film dinner:



“So yeah I shared that I can’t carry a child. Yeah I shared I have bipolar. F*CK OFF! That’s what my life is. That’s who I am. Screw anyone who tells you you’re a victim. You’re a survivor in my book.” pic.twitter.com/ANdGUXqpDL