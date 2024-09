Ντέμι Μουρ: Έκανε κάθε ημέρα 60 χιλιόμετρα με το ποδήλατο για να χάσει τα κιλά της εγκυμοσύνης - «Πίεσα πολύ τον εαυτό μου»

Η Ντέμι Μουρ θυμάται τη μεγάλη πίεση που άσκησε στον εαυτό της για να χάσει τα κιλά της δεύτερης εγκυμοσύνης

Η Ντέμι Μουρ είθισται να μιλάει με ειλικρίνεια σε κάθε συνέντευξή της, εκφράζοντας τις σκέψεις, τα συναισθήματα και τους προβληματισμούς της. Αυτή τη φορά, η ηθοποιός αναφέρθηκε σε ένα θέμα που απασχολεί πολλές γυναίκες σε αυτόν τον πλανήτη και σχετίζεται με τα κιλά της εγκυμοσύνης.

Γυρνώντας τον χρόνο πίσω, στο 1991, όταν η Ντέμι Μουρ γέννησε τη μικρότερη κόρη της, παραδέχτηκε πως είχε μη ρεαλιστικές προσδοκίες σχετικά με την περίοδο μετά τη γέννα και κόπιασε πραγματικά πολύ για να πετύχει τον στόχο της. Η ηθοποιός θεωρούσε πως θα έχανε πολύ γρήγορα τα κιλά της κύησης, ώστε να επέστρεφε αμέσως στις επαγγελματικές υποχρεώσεις της, όμως αυτό δεν συνέβη. Τότε, έκανε γυρίσματα για την ταινία «Indecent Proposal».

Demi Moore biked 60 miles daily to lose weight after her second pregnancy: ‘I put so much pressure on myself’ https://t.co/4UKM9XnxRZ pic.twitter.com/FtzpD0lh15