Η Halsey οδηγήθηκε στο νοσοκομείο μετά από επιληπτική κρίση: “Ήταν τρομακτικό”

Η Halsey περνάει μια περιπέτεια με την υγεία της

Μια ανάρτηση που ανησύχησε την IG κοινότητα έκανε η Halsey στον λογαριασμό της, δημοσιεύοντας ένα βίντεο από το δωμάτιο ενός νοσοκομείου. Η τραγουδίστρια είναι ξαπλωμένη σε ένα κρεβάτι, ενώ ακριβώς απέναντι κάθεται ο σύντροφός της, Άβαν Τζόγκια. Η ίδια χαμογελάει και σχηματίζει το σήμα της νίκης με τα χέρια της, δείχνοντας πως πλέον όλα είναι μια χαρά.

«Φέτος, γιορτάζω πεθαίνοντας, έχοντας έναν άντρα στο πλευρό μου (για νομικούς λόγους αυτό είναι αστείο)», σχολίασε χιουμοριστικά η Halsey στην ανάρτησή της χωρίς να μπει σε περαιτέρω λεπτομέρειες για την κατάσταση της υγείας της. Όπως ήταν αναμενόμενο, οι followers της αναρωτήθηκαν τι ακριβώς συμβαίνει, με την ίδια να επανέρχεται και να απαντάει μέσω Twitter.

