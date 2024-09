Η Lady Gaga ανυπομονεί να δημιουργήσει οικογένεια με τον αρραβωνιαστικό της: «Είναι η πρώτη μου προτεραιότητα»

Όσα δήλωσε σε πρόσφατη συνέντευξή για τον Μάικλ Πολάνσκι και το κοινό τους μέλλον

Η σχέση της Lady Gaga με τον αρραβωνιαστικό της, Μάικλ Πολάνσκι πηγαίνει καθημερινά από το καλό στο καλύτερο.

Γι' αυτό άλλωστε και η τραγουδίστρια και ηθοποιός δηλώνει σε κάθε συνέντευξή της πόσο ερωτεηυμένη είναι και πόσο της έχει αλλάξει τη ζωή η υπάρξή του δίπλα της.

